Concerti. Il rock irriverente dei Fergus al Perla Verde di Savignano

Saranno nel tempio modenese del rock e proporranno la loro scaletta "old school". I Fergus con il loro rock irriverente saliranno sull'ambito palco del bar Perla Verde di Savignano, una location che ha visto esibirsi ottimi artisti della scena internazionale. La serata di venerdì 26 ottobre sarà all'insegna della grande musica rock dagli anni '70 in poi. I Fergus, con il loro logo dal cagnolino rockettaro, proporranno pezzi di Kiss, Who, Ac/Dc, Queen, Clash, jimi hendrix per passare a brani italiani di qualità come un Vasco d'annata.

Ad anticipare la grande serata live saranno le prelibatezze della cucina di Alda che aprirà così le danze a una serata di divertimento e rock allo stato puro. Con la musica dei Fergus in una location di qualità, il venerdì sera è già servito su un piatto d'argento ed è impossibile mancare. Pre prenotare chiamare il 3394901235.