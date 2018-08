Ferragosto a Riolunato, due arpisti in concerto

Mercoledì 15 agosto 2018 alle ore 17 presso la Chiesa dell'Emigrante in località Groppo di Riolunato si terrà un concerto per duo di arpe organizzato dall'Accademia Del Frignano "Lo Scoltenna" in collaborazione con il Comune di Riolunato e l'Associazione Culturale Cantieri d'Arte.

Protagonisti l'arpista spagnolo Josè Antonio Domenè e l'arpista Davide Burani

Il concerto, a ingresso libero, si terrà nella particolre Chiesa collocata nella località di Groppo di Riolunato, dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini e detta Chiesa dell'Emigrante.

Durante il concerto saranno proposte musica di John Thomas, Gaetano Donizetti, Giovanni Caramiello, Carlos Salzedo, Angelo Bovio e Geroges Bizet.