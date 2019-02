I Diaframma tornano sul palco dell'Off con il nuovo album "L'Abisso"

Sabato 9 Febbraio la band del visionario storyteller fiorentino Federico Fiumani arriva sul palco dell'OFF di Modena per proporre i brani dell’ultimo album, L’abisso, uscito lo scorso Dicembre. Dieci brani dal sapore autobiografico, bilancio di note mature e poesia. Il Punk rocker Federico, che da sempre vive la scena indipendente con sincerità e autonomia, continua a dar voce ad una canzone d’autore lucida e scapigliata, a scatenarsi con interludi chitarristici da condividere con fan di ogni generazione.

“L’abisso” è il 20esimo disco in studio dei Diaframma ed arriva dopo cinque anni dall’uscita del precedente “Preso nel Vortice” del 2013. Cinque anni in cui Federico Fiumani non è certo stato con le mani in mano, vista l’incessante attività live e l’uscita di raccolte, ristampe e live che sono andati ad impreziosire una discografia che dal loro primo singolo del 1982 conta più di 50 uscite. Con “L’abisso” Federico torna a raccontare le sue storie con la sincerità che da sempre lo contraddistingue e a darci la sua prospettiva sui rapporti personali, su quella vita che lo sta portando a varcare la soglia dei 60 anni.

Fiumani ha deciso di chiamarlo L’abisso, perché, dice: "fra un anno e mezzo ci finirò dentro, visto che compirò 60 anni, entrerò ufficialmente nella vecchiaia, un abisso dal quale non si esce più. E poi L’abisso è quello dove secondo me sta sprofondando l’Occidente, sempre più schiavo e al servizio della tecnologia e del potere economico".

Un disco importante per le canzoni che contiene, per il sound maturo che è il marchio di fabbrica del suo alter ego musicale, quei Diaframma che sono oggi l’esperienza più longeva e continuativa della scena musicale indipendente nata in Italia negli anni ’80; un patrimonio musicale che ha ispirato una moltitudine di musicisti nostrani.

L’abisso è, sopra ogni cosa, un disco dei Diaframma, un disco dei Diaframma in tutto e per tutto: nessuna rincorsa di mode musicali, zero espedienti commerciali, la quota stilistica di Fiumani rimane inconfondibile e non ha bisogno che del suo gusto, del suo pensiero e della sua vena artistica per esprimersi.

I Diaframma live sul palco del Circolo di Via Morandi il 9 Febbraio con L’Abisso Tour. Poesia new wave, un’istituzione del rock italiano “altro”, quello che va orgogliosamente dritto per la propria strada, senza il bisogno di entrare in classifica o apparire in tv. Prima e dopo il Live selezione musicale a cura di Passerotto Dj. L’apertura della serata è prevista per le 22:00. L’ ingresso è di 10,00 € e riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff. Sono attive le prevendite on line su Mailticket.it e a Modena da Dischinpiazza.