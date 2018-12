Modena Young Wild Orchestra, giovani in concerto sulle note di Gioacchino Rossini

Venerdì 14 dicembre alle 21:00 allo Spazio Eventi “L. Famigli” di Spilamberto si terrà un appuntamento speciale AdM fuori stagione, organizzato in collaborazione con il Comune di Spilamberto e la Banda “G. Verdi” di Spilamberto.

Si esibirà la Modena Young Wind Orchestra diretta da Luca Tassi: un ensemble giovanile di fiati e percussioni che conta una quarantina di elementi e che riunisce musicisti professionisti e studenti provenienti da istituti musicali e corpi bandistici del modenese.

Il programma del concerto è totalmente incentrato su pagine rossiniane, in occasione del centocinquantenario della morte del compositore, che cade proprio nel 2018. Si ascolteranno le più celebri ouvertures (da L’Italiana in Algeri, Il Barbiere di Siviglia, La Cenerentola, La Gazza Ladra) trascritte per orchestra di fiati e saranno inoltre proposti estratti dal Tancredi, dal Guglielmo Tell, dalle Soirées musicales; in apertura di concerto si ascolterà una rarità: La Corona d’Italia, uno dei primi brani composti appositamente per banda.

Il progetto nasce dal comune desiderio di alcuni ragazzi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena di unire il piacere di suonare insieme alla promozione della musica colta, rendendo le melodie di Gioachino Rossini di fruizione comune. L’orchestra non conosce gerarchie rigide: interamente autogestita e formata da membri giovani, respira un clima fresco e pieno di entusiasmo. La formazione, ancora in crescita, conta circa 40 membri e comprende le sezioni dei fiati e delle percussioni, valorizzando così gli strumenti presenti nelle bande delle realtà cittadine locali.

L’ingresso è gratuito.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto.

Per informazioni: tel 3296336877; info@amicidellamusicamodena.it