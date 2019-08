“Armoniosamente”, a Ligorzano concerto di musica barocca

I compositori e la musica dell'età barocca sono i protagonisti del concerto per organo e ottoni che Davide Zanasi e il Fivessence Brass Quintet terranno domenica 11 agosto, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Ligorzano di Serramazzoni. Il concerto, che si svolge nell'ambito della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero.

L'organista Davide Zanasi e il quintetto formato da Luca Piazzi e Luca Giacomin alle trombe, Benedetto Dallaglio al corno, Stefano Tincani al trombone ed Erik Zavaroni alla tuba, eseguirà un repertorio che si snoda tra il Seicento e il Settecento con brani, tra gli altri, dell'organista seicentesco Dietrich Buxtehude, di Henry Purcell, Vivaldi, Bach e Händel.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.

Modenese, classe 1990, Davide Zanasi è organista, clavicembalista e direttore di coro. Ha studiato nei conservatori di Parma e Bologna dove ha conseguito il diploma in organo e composizione organistica, in flauto e il diploma accademico di II livello in direzione di coro e composizione corale. Si è diplomato in organo all’istituto diocesano di musica sacra di Modena e ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento. Vincitore di concorsi internazionali, è docente di teoria musicale alla scuola media Paoli e di organo e composizione organistica all’istituto musicale “A. Masini” di Forlì. Nel 2016, assieme al musicologo Lorenzo M. Barbieri, ha curato la trascrizione dell’oratorio seicentesco “San Contardo d’Este” di don Antonio Ferrari, dirigendone la prima esecuzione in tempi moderni.

Il Fivessence Brass Quintet nasce nel 2015 dell'idea di cinque colleghi e amici di dar vita a una formazione cameristica di soli ottoni che nel quintetto trova la sua massima espressione musicale. I cinque componenti del gruppo sono artisti che collaborano con numerose orchestre lirico-sinfoniche italiane ed estere, con un'esperienza musicale ricca che abbraccia numerosi periodi della storia della musica. Fivessence Brass Quintet nasce per trasmettere l'amore per la musica e il godimento che si ha ascoltandola con concerti che spaziano dalla musica barocca a quella alla contemporanea, dall'opera alla musica cinematografica italiana e internazionale.