Prosegue a Vignola "Suoni entro le mura" con Flauti in Divertimento

L’attività di promozione della cultura, in questo caso musicale, della Fondazione di Vignola prosegue con il sostegno alla rassegna di concerti "Suoni entro le mura", che continuano domenica 25 novembre.Appuntamento a partire dalle ore 16.30 presso la Rocca di Vignola, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con il duo costituito da Marco Venturuzzo (flauto in do, flauto contralto, ottavino, ocarina) e Francesco De Poli (pianoforte), che proporrà "Flauti in divertimento".

Tra gli altri saranno eseguiti "Divertimento n.1 in Sol Maggiore", per flauto (e pianoforte) di Kuhlau (1786 - 1832), "Joueurs de flûte", op. 27, per flauto e pianoforte di Roussel (1869 - 1937), "L’isle joyeuse", per pianoforte di Debussy (1862 - 1918) e "Pièce en forme de habanera" (1907), per flauto e pianoforte di Ravel (1875 - 1937).

Il Duo condurrà gli spettatori in un viaggio indietro nel tempo per rivivere le atmosfere dei salotti ottocenteschi e apprezzare le sonorità e il repertorio dell’epoca.



Marco Venturuzzo,diplomato a Bologna in Flauto Traverso e a Rovigo in Didattica della Musica, sempre con il massimo dei voti, ha collaborato in qualità di flautista e ottavinista con enti lirici e con diverse orchestre italiane, svolgendo tournées in Italia e all’estero. Svolge attività concertistica in formazioni di musica classica, popolare e contemporanea, partecipando a festival internazionali e nazionali e concorsi e rassegne musicali, vincendo più volte il primo premio.

Francesco De Poli, diplomato in canto e in pianoforte con massimo dei voti, ha inoltre conseguito, come cantante, il diploma di II livello in Musica vocale da camera. Parallelamente all’attività vocale, svolge un’intensa attività come accompagnatore di strumentisti, cantanti e formazioni corali, e in formazioni cameristiche, in Italia e all’estero, in concerti e concorsi. Dal novembre 2016 collabora come pianista preparatore con la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna.



La Fondazione di Vignola mette a disposizione il proprio patrimonio per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio su cui opera, mediante la realizzazione di propri progetti, ovvero il sostegno economico a iniziative promosse da enti pubblici e privati, privi di scopo di lucro. I settori più rilevanti in cui opera sono arte e attività e beni culturali, educazione, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo locale, volontariato, filantropia e beneficienza.



Il prossimo appuntamento di "Suoni entro le mura" sarà domenica 2 dicembre, quando le melodie del pianoforte rielaboreranno opere classiche trascritte e arrangiate, mentre il 9 dicembre sarà protagonista il violino nei suoi aspetti più suadenti. A chiudere la rassegna musicale domenica 16 dicembre sarà "Che divertimento!": un concerto dei giovani compositori del Conservatorio G.B. Marini di Bologna con una rielaborazione del divertimento classico in veste contemporanea.