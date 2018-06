A Soliera lo show ecosostenibile della Gaudats Junk Band

Una band che suona strumenti realizzati con materiale di scarto. Un palco completamente alimentato a pedali. Sono questi gli ingredienti della serata di apertura della 165ª edizione della Fiera di Soliera. L'appuntamento è per venerdì 22 giugno, alle 21.30, in piazza Lusvardi con il “Concerto su due ruote” della surreale e allegra Gaudats Junk Band. Uno show ecosostenibile per dare il via a un programma fatto di spettacoli, concerti, mercatini disseminati per il centro storico e stand gastronomici con protagonista il Tortellone Balsamico, re indiscusso dell'offerta enogastronomica solierese che si può assaggiare solo in questi giorni dell'anno.

La Gaudats Junk Band è una formazione molto particolare: una band che realizza e utilizza esclusivamente strumenti costruiti con materiale di riciclo, ispirata alla politica dello “zero waste”. Propongono uno spettacolo molto coinvolgente, rivisitando brani soul, rock e pop in chiave "Junk", con un suono originale. L'idea di far nascere una band unicamente da strumenti riciclati parte dall'esperienza di Daniele "Gaudats" Guidotti che, unendo le sue competenze musicali a quelle artigiane, decide di costruire chitarre, tubofoni, sassofoni e batterie da materiali destinati ai rifiuti. È lui che, attraverso il recupero di cassette per vino, oggetti in plastica, pentole e vario materiale destinato alla discarica, costruisce gli strumenti musicali per un progetto musicale che gli permette di implementare la personale sensibilità verso il tema dell'ambiente e della sua salvaguardia sviluppata nel tempo attraverso letture e seminari sull'argomento. Mentre fabbricava questi "strani" strumenti, Daniele si è posto l'obiettivo di creare un collettivo di musicisti che li facesse suonare, condividendo gli elementi fondativi del progetto. Con loro ha strutturato un repertorio di brani che possano trasmettere al pubblico l'emozione e l'energia tipiche dell'happening musicale, riarrangiandoli in funzione delle sonorità specifiche degli strumenti da utilizzare.

Il palco sarà alimentato direttamente dal pubblico che vorrà offrire un contributo di fornitura di energia per l'illuminazione e gli strumenti. Ci si può iscrivere chiamando il NewClub di Soliera allo 059.561640 o scrivendo al newclub@newclub-soliera.it