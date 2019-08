Concerti, i Guerzoncellos al Castello di Spezzano

Con ‘The barock side of the cello’ arrivano al Castello di Spezzano, martedì 6 agosto, alle ore 21, con ingresso libero, i Guerzoncellos, Enrico Guerzoni e Tiziano Guerzoni al violoncello, nell’ambito della rassegna ‘Altre note nella notte’ voluta dall’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese, con Tir Teatro e Caffè del Teatro.

Il duo Guerzoncellos è composto da padre e figlio, coinvolti in duetti che spaziano dal Barocco al Jazz e al Rock, composizioni originali comprese. Gli arrangiamenti sono tutti di loro creazione. Si sono esibiti in rassegne come Incontri Musicali Farnesiani (Parma), Via Julia Music (Austria), Klagenfurth Volx Haus (Austria), IV Rassegna Musicale di Palazzo Grassi (Bologna). Nel Gennaio 2016 sono stati invitati dall’Istituto Italiano di Cultura di Beijing ad esibirsi in Cina.

Durante gli spettacoli è in funzione un servizio bar nella corte con la possibilità di prenotare aperitivi: tel. 0536 404262.