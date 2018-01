Guidi e Bearzatti, il duo jazz alla tenda di viale Molza

Appuntamento con due artisti eccellenti della scena jazz nazionale e internazionale lunedì 29 gennaio alla Tenda di viale Monte Kosica. Alle 21, nell’ambito della rassesgna “Arts & Jam” sarà infatti di scena il duo composto da Giovanni Guidi al piano e Francesco Bearzatti, sax tenore e clarinetto, una coppia musicale di nuova costituzione che si diverte a esplorare i territori più imprevedibili e meno percorsi.

Il concerto, a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione Muse e JazzOff Produzioni, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e del Centro Musica del Comune di Modena.

Giovanni Guidi, nato a Foligno nel 1985, ha fatto parte del gruppo di Enrico Rava “Rava under 21”, trasformatosi in seguito in “Rava new generation”, con il quale ha inciso due cd nel 2006 e nel 2010. Attualmente alla collaborazione con Rava affianca quelle con il duo Soupstar con Gianluca Petrella, con il trio Thanks for the fire, il duo Closer, i Three pianos. È anche leader di propri gruppi, come i Drive, e ha inciso parecchi album tra i quali, nel 2016, “Rebel Band”, per l’Editoriale l’Espresso nell’ambito della collana dedicata ai più importanti jazzisti italiani, e, sempre nel 2016, “Ida Lupino”, con Gianluca Petrella, Louis Sclavis e Gerald Cleaver, votato miglior album del 2016 da una giuria di critici e giornalisti specializzati nel referendum Top jazz del mensile Musica jazz.

Francesco Bearzatti, friulano, si è diplomato in clarinetto al Conservatorio di Udine e ha approfondito gli studi a New York, dove ha avuto modo di incontrare George Coleman. Per molti anni si è dedicato alla musica rock e pop e ha realizzato alcuni progetti di musica elettronica che hanno segnato profondamente il suo percorso musicale. Nel 1994 forma il Kaiser Lupowitz trio, nei primi anni Duemila trascorre in Francia un lungo periodo che segna l’apice della sua corsa artistica. Nel 2003 forma il Bizart trio con il quale pubblica due album. Vanta numerose collaborazioni e premi.