I Rio in concerto al Vox Club, ospiti sul palco l’attore Fabio Troiano e la danzatrice acrobata Elena Annovi

Venerdì 6 aprile I RIO si esibiranno al VOX CLUB di Nonantola. Tanti brani in scaletta per due ore di concerto che andranno a toccare i momenti storico-musicali più importanti della band. Ospiti sul palco l’attore Fabio Troiano che ha collaborato con I RIO in occasione del nuovo singolo “STARTUP” (Rio Artisti Associati/Believe Digital), uscito nelle radio lo scorso 23 marzo e la danzatrice acrobata Elena Annovi, già protagonista del video di “Un colore splendido!”. Inoltre i RIO, in accordo con TRC Tv, trasmetteranno per la prima volta nella storia dell’emittente e della band il concerto in diretta televisiva.

Dopo “il Gigante” con Fiorella Mannoia, i RIO tornano a sfiorare un soggetto “sociale”: «Il nuovo singolo – sottolinea la band - racconta del futuro, del far fronte alle difficoltà quotidiane e del sapersi reinventare attraverso mille sfaccettature, come solo l'inventiva dell'uomo può fare, evolvendosi verso un mondo migliore, tenendo in considerazione la sostenibilità e il rispetto per ogni forma di vita. Il pezzo chiude con un chiaro riferimento alla strage della stazione di Bologna del 2 Agosto del 1980 e all’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Stazione di Bologna che lotta per ottenere giustizia intorno alla strage più sanguinosa dal dopoguerra a oggi avvenuta in Italia e che come spesso accade non ha avuto un chiaro epilogo giudiziario».

L’attore Fabio Troiano, che ha impreziosito il brano con la sua sentita interpretazione, compare anche nel videoclip, girato a Modena e diretto da Fabio Mora e Gianni Gaudenzi. «Con i Rio ci siamo incontrati per caso – afferma l’attore - avevamo delle amicizie in comune e ci conoscevamo reciprocamente dal punto di vista lavorativo. Quando mi hanno inviato il testo di “StartUp” mi è piaciuto molto. La mia perplessità era solo quella di vedermi nelle vesti di cantante ma quando ci siamo incontrati per parlarne ho capito che questa canzone aveva più bisogno di essere interpretata che cantata. Allora abbiamo provato e il risultato mi soddisfa molto. I ragazzi sono dei veri professionisti».

I RIO si formano alla fine del 2001 ma l’esordio discografico risale al 2004. Da quel momento la band ha pubblicato 6 album e 1 Best Of da cui complessivamente sono stati estratti più di 20 singoli. Gli ultimi 3 lavori in studio, “Ops”, “Fiori” e “Mediterraneo”, sono balzati in cima alle classifiche di vendita su iTunes. I RIO vantano un’intensissima attività live (circa 650 concerti): nel corso degli anni hanno suonato non solo in Italia, ma anche in Brasile, Messico, Romania, Belgio, Inghilterra e Francia. Vanno inoltre ricordate varie partecipazioni in qualità di head opening act ai concerti di Elisa e Ligabue, compreso il concerto-evento “Campovolo” a Reggio Emilia, di fronte a 180.000 persone. Sono numerosissime le adesioni al fanclub ufficiale “Mariachi Hotel”. La band è composta da Fabio Mora (voce), Fabio ”Bronski” Ferraboschi (basso), Alberto “Paddo” Paderni (batteria) e Gio Stefani (chitarra).