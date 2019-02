Jazz & Chef a LosteriaLenoteca di Modena

L'associazione AMICI DEL JAZZ MODENA presenta JAZZ&CHEF, mercoledì 27 febbraio presso Losterialenoteca di Str. Vignolese, 1726 a Modena. Cena dalle ore 20 e a seguire concerto degli HONKY MONKY: NICO GORI - sassofoni, clarinetto, STEFANO SENNI - contrabbasso, ENZO CARPENTIERI - batteria.

Nella sua carriera il sassofonista e clarinettista Nico Gori tiene numerosi concerti sia come solista che in big bands, orchestre sinfoniche e formazioni jazz in qualità di leader o side-man, spaziando dalla musica classica al jazz, dal funky all’acid jazz, esibendosi in teatri, clubs, festivals , trasmissioni radio e televisive in tutto il mondo.

Nel 2000 vince il Premio Massimo Urbani come miglior talento italiano emergente. Dal 2004 e’ membro stabile del nuovo quintetto di Stefano Bollani con cui si esibisce in importanti festival e teatri nel mondo e nel 2005 registra con Stefano Bollani il doppio cd “ I Visionari” con ospiti Mark Feldman, Petra Magoni e Paolo Fresu per l’etichetta francese Label Bleu. Nel 2008 incide con Stefano Bollani e i Visionari l’album Ordine Agitato (L’Espresso) e incide a Rio de Janeiro l’album BollaniCarioca (Emarcy-Universal). Nel 2008 compie due tourneè con Stefano Bollani ed il gruppo Carioca, composto dai migliori musicisti brasiliani tra cui Jorge Helder, Armando Marçal, Marco Pereira con cui si esibisce in prestigiosi festival italiani con ospite Caetano Veloso nei concerti di Umbria Jazz 2008 e Cagliari.

Dal 2009 collabora stabilmente con il leggendario trombettista americano Tom Harrell con cui incide l’album “Shadows”, Emarcy-Universal, e si esibisce in Europa ed in America con il celeberrimo Fred Hersch, pianista e compositore americano di fama mondiale, con il quale registra “Da Vinci” uscito nel 2012. Dal 2015 riprende anche la collaborazione con Stefano Bollani registrando l’album “Napoli Trip” (Universal) e compiendo due tour italiani e molteplici concerti all’estero con il quartetto composto da Daniele Sepe e Bernardo Guerra. In occasione della registrazione e del primo tour del disco Napoli Trip, Nico Gori ha anche la possibilità di esibirsi con due batteristi d’eccezione quali Manù Katchè e Jim Black.

Dalle ore 20.00 / Cena con Menù alla carta

Dalle ore 22.00 / Consumazione obbligatoria 10€

PRENOTAZIONI:

Losterialenoteca

Str. Vignolese, 1726, 41126 Modena MO

tel: 345 870 8550

INFORMAZIONI SUI CONCERTI:

Giulio Vannini

amicideljazzdimodena@gmail.com