Serata Jazz al Modena Centrale: ospite speciale Robin Eubanks

Sabato 9 febbraio lo Smallet Jazz Club, in collaborazione con il Modena Centrale e Abate Road presenta una serata completa con due concerti durante la qule sarà possibile bere un aperitivo a buffet, gustare una deliziosa cena una cena o ascoltare solamente il concerto dello Smallet.

Al pian terreno dalle 19,30 NOCTUA, il progetto musicale che mescola jazz, Hip Hop e Funk con Lucia Dall’ Olio alla voce, Andrea Cappi alle tastiere e Sint, Gianluca Lione al basso, Francesco Mascolo alla batteria. L'ingresso, al costo di 10€, è comprensivo di drink e buffet.

A partire dalle 21,30 invece al primo piano, Arcadia Trio feat. Robin Eubanks. Robin Eubanks trombone, Leonardo Radicchi al sax tenore, sax soprano, Ferdinando Romano al contrabbasso, Giovanni Paolo Liguori alla batteria. L'ingresso ha il prezzo di 12€ (soci 10€).

Arcadia Trio è il nuovo progetto di Leonardo Radicchi costruito insieme al contrabbassista Ferdinando Romano e al batterista Giovanni Paolo Liguori. Il trio ha sempre raccontato la propria musica come un manifesto, in cui il jazz è vissuto come elemento culturale che può fare la differenza nel sociale. Le composizioni originali firmate dai componenti della band sono plasmate su fatti, persone, idee che lasciano il segno:“Il jazz è la musica che meglio di ogni altra può aiutarci a rappresentare, sublimare e comprendere la complessità dell’età contemporanea.”

Robin Eubanks è considerato universalmente il più importante trombonista della sua generazione. Nato da una famiglia di musicisti ha iniziato presto la sua formazione per poi trasferirsi a New York dove ha iniziato una carriera ricca di collaborazioni con Dave Holland, Michael Brecker, Art Blakey, Elvin Jones, Sun Ra, Barbara Streisand, Rolling Stones… Ha vinto due Grammy per le sue performances sui dischi Wide Angles di Michael Brecker e What Goes Around and Overtime di Dave Holland. La sua musica è eclettica e stilisticamente varia, qualità rese possibili da una grande padronanza strumentale e il talento innato.

Alle ore 23.30, si terrà la Jam Session. L'ingresso, al costo di 10€, comprende un calice di vino.

Per la serata è previsto il Jazz Night menù, al costo di 28€ e comprensivo di aperitivo, cena, concerti e jam session.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare amicideljazzdimodena@gmail.com oppure tel: 345 7902481. Per prenotazioni cene, contattare Modena Centrale +39 059 580 0151.