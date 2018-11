Jesse Davis a Vignola per aprire la stagione del Jazz in’It

Riprende a Vignola, dopo la fortunata 30° edizione di Giugno, la stagione del Jazz in’It e lo fa affiancandosi ad un partner illustre, il Bologna Jazz Festival che, domenica 18 novembre, farà tappa proprio nel comune modenese. Il concerto di inaugurazione della stagione 2018/2019 vedrà protagonista la Jazz in’It orchestra affiancata dal grande saxofonista americano Jesse Davis: uno dei più grandi sax alto nel jazz internazionale.

Nato a New Orleans nel 1965, si forma musicalmente con Ellis Marsalis, illustre didatta e musicista, padre del famoso Winton. Ha poi suonato con molti grandi come Ron Carter, Hank Jones, Illinois Jacquet, Phil Woods,Mangrew Miller, Ryan Kisor, Jim Rotondi e molti altri. E’ uno specialista del sax alto, dotato di un controllo assoluto dello strumento che colpisce per la sonorità piena a calda oltre che per il grande impatto emotivo delle sue notevoli improvvisazioni. Il suo stile travolgente, ricco di feeling e di swing, deriva direttamente dalla scuola bebop dei più grandi sax alti della storia del jazz di cui è uno dei più autorevoli eredi. Un musicista di valore assoluto quindi che vede in Charlie Parker, Cannonball Adderley e Sonny Stitt i suoi principali punti di riferimento.

La Jazz’in It Orchestra è la big band “resident” del festival ed ha all’attivo numerosissime collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti del panorama jazzistico mondiale. Il gruppo, composto da 5 saxofoni, 4 tromboni, 4 trombe e sezione ritmica, ha affiancato, sia dal vivo che in studio di registrazione, musicisti del calibro di Benny Golson, Jerry Bergonzi, Michel Godard, Stjepko Gut, Shawn Monteiro Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Alice Ricciardi Flavio Boltro, Gegè Munari e tanti altri. L’orchestra annovera tra le sue fila alcuni dei migliori ed affermati musicisti jazz del panorama italiano. Il suo repertorio comprende musica originale scritta appositamente per questo ensemble da importanti arrangiatori come Roberto Sansuini, Stefano Nanni, Michele Corcella, ma anche brani provenienti dai repertori delle grandi orchestre di Duke Ellington, Count Basie, Thad Jones, Gordon Goodwin.

Il concerto, ad ingresso gratuito, si terrà a Vignola presso lo Stones Cafè alle ore 21,00. In apertura si esibirà la Junior Jazz Band, Big Band giovanile della scuola di Musica “G. Bononcini” di Vignola diretta da Cristiano Arcelli.