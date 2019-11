Joan As Police Woman, l'artista newyorkese in live sul palco dell'Off

Tra le artiste più stravaganti del songwriting al femminile, Joan Wesser, in arte Joan As Police Woman, arriva in Italia per presentare Joanthology. La multistrumentista newyorkese sarà sul palco dell’OFF di Modena sabato 23 Novembre con un inedito live in solo.

Ad un anno dalla pubblicazione di Damned Devotion, Joan As Police Woman torna con Joanthology, la sua prima retrospettiva pubblicata il 24 maggio per Pias Rercordings: un multi album contenente i migliori successi e materiale inedito, un’antologia degli ultimi quindici anni di brillante carriera musicale che spazia nei generi e nelle influenze, mettendo in rilievo la dedizione alla sperimentazione che Joan ha sempre avuto nei confronti della musica e dell’arte in senso ampio. Un insieme che testimonia la facilità con cui Joan passa da un registro all’altro, incarnando con grande nonchalance solitudine e sensualità, irragionevole speranza e gioia di vivere contro venti sinistri. Non ci sono mai due canzoni che suonino allo stesso modo. Tutto è unico e diverso. La voce di Joan è ancora uno strumento glorioso, con una gamma unica e impressionante di colori.

L'apertura delle porte è prevista per le ore 21.30. I biglietti sono acquistabili, al prezzo di 15€, sul sito web mailticket.it oppure nel punto vendita Dischinpiazza di Piazza Mazzini, a Modena. L'ingresso è riservato ai soci dell'Associazione Culturale Stoff.