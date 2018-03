Un melodramma jazz d’amore e pugilato: “Knock Out – Concerto per Jack London”

Un progetto inedito e originale. Così si può riassumere Knock Out - Concerto per Jack London, lo spettacolo in scena domani sera martedì 20 marzo 2018 alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Carpi, primo de gli appuntamenti in cui si articola Mundus – Concerti di Primavera 2018, la rassegna organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e con il patrocinio della Città di Carpi.

Il Concerto per Jack London è un melodramma jazz d’amore e pugilato che vede incontrarsi teatro e musica e porta alla ribalta musicisti di caratura internazionale quale Fabrizio Bosso alla tromba e Luciano Biondini alla fisarmonica, accompagnati da un narratore di calibro quale Silvio Castiglioni e dalle suggestioni sonore degli archi dell’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna diretta da Roberto Molinelli che ha anche curato gli arrangiamenti.

Lo sviluppo artistico del progetto è stato affidato a Silvio Castiglioni per la parte testuale e di regia e a Fabrizio Bosso e Luciano Biondini per le musiche. Ne scaturisce un omaggio allo scrittore statunitense più tradotto, di cui nel 2016 di celebrava il centenario della morte, il padre di Zanna Bianca e del Richiamo della foresta, giornalista, ma anche cercatore d’oro, pescatore di ostriche, vagabondo, attivista sociale e tanto altro, che ebbe un enorme successo grazie ai suoi romanzi.

Lo spettacolo è tratto dal suo racconto The Game (Il gioco o Lo sport del ring, a seconda delle traduzioni), liberamente adattato da Silvio Castiglioni per renderlo congeniale per la scena. Un racconto di pugilato al ritmo del miglior cronista sportivo quale seppe essere, tra le tante altre cose, e insieme una commovente e straziante storia d’amore. Sullo sfondo la colonna sonora duttile e sulfurea della tromba di Bosso e della fisarmonica di Biondini. La voce di Silvio Castiglioni e dall’intenso timbro brunito degli archi dell’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna.