In attesa del Festival di Sanremo concerto de Le Vibrazioni al Vox Club di Nonantola

Dopo il ritorno sulle scene della scorsa estate e dopo il sold out del reunion party lo scorso 14 dicembre ai Magazzini Generali di Milano, Le Vibrazioni tornano ad esibirsi dal vivo con una nuova avventura live nei più importanti club di tutta Italia che partirà il prossimo 16 marzo dal New Age Club di Roncade.

Gli altri appuntamenti della rock band milanese saranno: il 23 marzo al Vox Club di Nonantola (MO), il 3 e 4 aprile al Teatro Quirinetta di Roma, il 5 aprile alla Casa della Musica di Napoli, il 6 aprile al Demodè Club di Bari, il 12 aprile al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), il 13 aprile al Teatro Golden di Palermo, il 14 aprile al Land di Catania, il 19 aprile all’Auditorium Flog di Firenze, il 20 aprile al Phenomenon di Novara, il 24 aprile al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).

Sul palco, la band multiplatino salirà nella sua formazione originale: Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria.

Questi appuntamenti live saranno l’occasione per ascoltare Così Sbagliato, il brano che il gruppo presenterà in gara al 68° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, insieme agli estratti dal nuovo disco di inediti V (distribuito da Artist First), di prossima uscita, e ai grandi successi che hanno scalato le classifiche e fatto la storia del gruppo.

I biglietti per le date sono disponibili da lunedì 15 gennaio online su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.