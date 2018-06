L'Estatoff ospiterà una delle rivelazioni dell'estate 2018: Lemandorle

Giovedì 14 Giugno, dalle ore 21:30, arriva una delle rivelazioni dell'estate 2018: Lemandorle.

Lemandorle si scrive così: tutto attaccato. Lemandorle hanno la barba. Lemandorle sono punk: con i computer, Google e la tecnologia al posto di chitarra, basso e batteria, adorano le contraddizioni e non hanno senso di appartenenza. Lemandorle sono in due: un po’ dj, un po’ producer, un po’ cantautori.

Sono nati in coda sulla Salerno-Reggio Calabria, in un pomeriggio d’agosto degli anni ottanta, mentre alla radio suonava “Musica È” di Eros Ramazzotti e vogliono solo essere amati, senza preconcetti. Lemandorle sono un progetto di pop daltonico che si muove tra ricordi geolocalizzati e ambizioni globali. Un Mac, un microfono e tre-minuti-tre per raccontare delle storie qualunque, descritte per immagini, come se la vita fosse una bacheca di Pinterest.

Ingresso gratuito con tessera ARCI