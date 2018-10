L'ensemble francese Les Siècles apre la stagione concertistica del Comunale

Si apre martedì 16 ottobre 2018 alle 20.30 la stagione concertistica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena (orario anticipato di mezz’ora quest’anno rispetto al passato). Esecuzioni storiche, celebri pagine sinfoniche, nuova musica, grandi solisti, orchestre prestigiose e curiosità del repertorio classico sono in programma nel nuovo cartellone che ospiterà fra altri la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, I Virtuosi dei Berliner Philharmoniker, il pianista Grigory Sokolov e Stefano Bollani con l’Orchestra Filarmonica di Bologna.

Il primo appuntamento sarà con Les Siècles, complesso formato del 2003 da François-Xavier Roth che raccoglie musicisti eccellenti dai migliori ensemble francesi. L’orchestra è stata fondata per poter offrire un approccio nuovo, non solo al repertorio ma anche alla natura della forma del concerto. “L’idea artistica de Les Siècles – racconta il fondatore – è quella di poter dare ai brani di ogni epoca storica un’esecuzione su strumenti originali; di poter ricreare quindi l'universo sonoro ed estetico di ciascun periodo, non solo antico, ma anche classico, romantico e del Novecento”. Il progetto di ricreare un colore orchestrale vicino a quello dell’epoca della composizione e delle prime esecuzioni dell’opera viene realizzato grazie a una approfondita ricerca e a una vasta collezione di strumenti d'epoca a disposizione dei musicisti. Il complesso ha realizzato oltre 600 rappresentazioni in Francia, con una stagione alla Philharmonie di Parigi e apparizioni nei principali festival. Numerose anche le esecuzioni all’estero, in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Inghilterra, Germania, Portogallo, Italia, Cina e Giappone.

In occasione dell’appuntamento a Modena, l’orchestra presenta un programma dedicato a tre dei maggiori autori della scuola francese, a partire dai suoi fondatori in epoca romantica fino agli esiti dell’amatissimo Concerto in sol maggiore di Ravel, qui eseguito da François Dumont, pianista di fama internazionale. Dumont ha inciso i Concerti dello stesso autore per l’etichetta Naxos nel 2017 e l’integrale delle opere di Ravel per pianoforte per Piano Classics.

Completeranno dunque il programma le Variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra di César Franck, il Baccanale dall’opera Sansone e Dalila e la "Sinfonia per Organo" op. 78 di Camille Saint-Saëns, organista Daniel Roth.