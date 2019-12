A Fanano il concerto lirico di Capodanno

Fanano apre il 2020 con la musica. Dalle ore 19 di mercoledì 1 gennaio 2020 in Chiesa di San Giuseppe in via Sabbatini a Fanano ci sarà il tradizionale Concerto Lirico di Capodanno, giunto alla sesta edizione.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura di Fanano con Appennino Incanto in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Fanano, vedrà grandi nomi per la bellissima serata di musica lirica: ad alternarsi sul palco Francesca Cucuzza come soprano e il bravissimo tenore cinese Ma Guoyi. Ad accompagnare le voci, con mandolino e chitarra, il duo Palumbo-Guarnieri. Direzione artistica a cura di Appennino Incanto e del maestro Angelo Gabrielli.

“Siamo molto contenti di accogliere anche quest’anno il bel canto nella Chiesa di San Giuseppe- commenta il Vice Sindaco del Comune di Fanano Paola Guiducci-. Ogni anno questo bellissimo evento organizzato con Appennino Incanto scalda i nostri cuori e annuncia un bell’anno di musica e cultura a Fanano con un regolare “tutto esaurito”. Speriamo in un grande seguito anche per questa attesa sesta edizione”.