Luciano Pavarotti, a Modena un concerto per celebrare il compleanno del più grande tenore di tutti i tempi

Modena celebra l’anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, sabato 12 ottobre, con un concerto lirico-sinfonico degli allievi dei corsi di alta formazione lirica di Modena Città del Belcanto. I cantanti si esibiranno insieme all’Orchestra Giovanile della Via Emilia, composta da allievi dei conservatori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, diretti da Francesco Ivan Ciampa.

Sul palco del Teatro Comunale saliranno Floriana Cicio (soprano), Aleksandrina Mihaylova (soprano), Idil Karabulut (mezzosoprano), Reynaldo Droz (tenore), Daniel Kim Sunggyeul (baritono). Eseguiranno arie tratte da opere di Mozart, Verdi, Gounod e Delibes. L’Orchestra Giovanile della Via Emilia eseguirà inoltre brani sinfonici da I Vespri Siciliani e I Masnadieri di Giuseppe Verdi. Sipario alle ore 21. Ingresso gratuito, previo ritiro del biglietto in distribuzione presso la biglietteria del Teatro Comunale (info tel. 059 2033010 – fax 059 2033011 - biglietteria@teatrocomunalemodena.it).

Modena Città del Belcanto, un progetto promosso da Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” e Istituto Musicale Vecchi-Tonelli, mette a disposizione due corsi di alta formazione lirica: la Masterclass annuale di canto di Raina Kabaivanska all’Istituto Vecchi-Tonelli e il Corso di Alto perfezionamento della Fondazione Teatro Comunale, che, nell’anno 2019 ha visto tra i suoi docenti Mariella Devia, Leone Magiera, Nicola Martinucci e Michele Pertusi. All’attività di formazione si affiancano produzioni operistiche e concerti rivolti a diverse fasce di pubblico. Quest’anno Modena Città del Belcanto si è arricchita di un’opportunità in più per gli allievi dei Corsi di alta formazione: due borse di studio messe a disposizione dal gruppo industriale e di servizi Finmasi Group, con sede a Modena. Gli studenti prescelti sono Reinaldo Droz, allievo della Masterclass di canto lirico dell’Istituto “Vecchi Tonelli” e Floriana Cicio, allieva del Corso di alto perfezionamento per cantanti lirici della Fondazione Teatro Comunale di Modena.