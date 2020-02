Cecco e i Bittersweet, musica live anni '90 allo Zooky Cafè

Imperdibile appuntamento con la musica anni '90 di Cecco e i Bittersweet, che giovedì 6 febbraio 2020 si esibiranno in live allo Zooky Cafè a partire dalle ore 22.30, con un repertorio musicale che spazierà dal rock al grunge, passando per il brit pop e il funk.

La formazione, tutta modenese, vede Cecco Signa alla voce, Paolo Zoboli al basso, Lele Morselli alla batteria e Marcello Borsari alla chitarra. La band, nata sulle note del rock, da anni anima i locali della provincia modenese e non solo, rendendo omaggio ad alcuni dei nomi più importanti e dei brani più iconici del decennio in cui il rock ha scoperto una nuova vita, tornando ai vertici di tutte le classifiche. I Bittersweet riescono a fare propri brani di artisti del calibro di Lenny Kravitz rispettando sempre il loro spirito originario, passando da un rock feroce come quello dei Metallica al ritmo dolce delle note degli Oasis senza perdere mai di vista la loro unica personalità.

In occasione del concerto di giovedì, la band suonerà la versione acustica di brani indimenticabili di Oasis, Verve, Blur, Stereophonics, Daft Punk, accompagnando tutti i presenti in un viaggio musicale negli anni d'oro del rock.

L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 351.9487563.