Venerus, il talento unico dell'artista milanese apre la stagione dei grandi concerti live dell'OFF

Il talento unico di Venerus apre ufficialmente la stagione dei grandi concerti live del circolo OFF di Via Morandi sabato 12 ottobre. L’artista di Asian Fake, etichetta milanese tra le più interessanti nel panorama italiano, porta sul palco il suo EP A Che Punto È La Notte.

Andrea Venerus, in arte solo Venerus, 26 anni, è originario di Milano. A 18 anni si trasferisce a Londra dove, nei cinque anni che segnano maggiormente il suo gusto e la sua musica, approfondisce le conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali a stretto contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill.

È poi una città italiana a segnare fortemente il suo percorso, Roma, dove si ferma per registrare un disco e dove, affascinato dalle atmosfere e dal fermento, si trasferisce successivamente. Oggi Venerus vive a Milano, città dalla quale il 16 novembre 2018 lancia il suo primo progetto discografico, l'EP "A che punto è la notte" pubblicato da Asian Fake e subito acclamato da critica e pubblico. Il disco sancisce l' esordio di fuoco dell'artista regalandogli diversi sold-out nel primo tour di date. È un mix di generi diversi, jazz, soul ed elettronica, e nella maggior parte dei brani gli strumenti sono suonati in prima persona da Andrea, con le produzioni di Mace e Frenetik & Orang3. La collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano "Senza di me" (feat. Venerus & Franco126), presente all' interno del mixtape QVC8 e a cui il giovane artista presta penna e voce, ha ottenuto il disco di platino.

L’ultimo progetto discografico dell’artista milanese risale agli inizi di giugno 2019, quando pubblica il concept-EP “Love Anthem”, quattro brani inediti che creano la giusta attesa rispetto a un album che, promette l’artista, è in prossima uscita.

L’apertura della serata è prevista per le 22:00. Prima e dopo il live dj set a cura del collettivo di giovanissimi dj di IndiePower. L’ ingresso è di soli 5,00 € e riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff.