Teatro San Carlo di Modena le sonate di Bach per violino e clavicembalo

Sabato 27 ottobre, alle ore 21, nel Teatro San Carlo di Modena, Grandezze & Meraviglie presenta il concerto “Johann Sebastian Bach: a Violino & Cembalo” con due grandi interpreti internazionali: Florence Malgoire, e Paolo Zanzu. Il concerto è dedicato alle più belle pagine di Bach per sonate per violino e cembalo obbligato, che verranno eseguite integralmente in due puntate: la prima a Modena con le Sonate BWV 1015, 1014, 1021,1016 e la seconda, domenica 28 a Ferrara presso il Palazzo Bonacossi con le Sonate BWV 1017, 1018, 1024,1019. Bach con queste composizioni eleva per la prima volta il clavicembalo da strumento accompagnatore a strumento protagonista, portandolo a pari livello del violino con il quale si intreccia in fitti contrappunti o dialoga in pagine di grande intensità. Florence Malgoire iniziato la sua carriera sotto la guida del padre Jean-Claude Malgoire a La Grande Écurie et la Chambre du Roy e il suo insegnante con Sigiswald Kuijken, della Pétite Bande. Ha ricoperto dal 1987 posizioni di primo violino in ensembles barocchi come La Chapelle Royale Philippe Herreweghe, Les Talens Lyriques Christophe Rousset, Les Arts Florissants William Christie. Ha inoltre fondato “The Dominoes” e Les Nièces de Rameau. Parallelamente alla sua carriera da solista, si produce nella direzione musicale. Dal 2000 insegna violino e musica da camera al Conservatorio di Ginevra e alla Schola Cantorum di Parigi. Paolo Zanzu è clavicembalista, fortepianista e direttore d’orchestra. Ha compiuto gli studi al Conservatorio di Bologna, al Conservatoire National Supérieur di Parigi e alla Royal Academy of Music di Londra. Oltre alla carriera di solista è attivo in seno a Les Arts Florissants (William Christie) in qualità di assistente, maestro di canto e continuista, ma collabora anche con Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm e Jonathan Cohen.

FLORENCE MALGOIRE - Nata in una famiglia di musicisti, Florence Malgoire iniziato la sua carriera sotto la guida del padre Jean-Claude Malgoire a La Grande Écurie et la Chambre du Roy e il suo insegnante con Sigiswald Kuijken, della Pétite Bande. Ha ricoperto dal 1987 posizioni di primo violino in ensembles barocchi come La Chapelle Royale Philippe Herreweghe, Les Talens Lyriques Christophe Rousset, Les Arts Florissants William Christie. Ha fondato “The Dominoes” nel 2003, Ensemble specializzato nella musica dei secoli XVII e XVIII, che si è esibito a Napoli, Beaune, Ginevra, Lille, etc. Per approfondire il lavoro in particolare della sonata da camera, Florence Malgoire ha co-fondato l’ensemble Les Nièces de Rameau. Parallelamente alla sua carriera da solista, Florence Malgoire si produce nella direzione musicale: dopo la Radio Suisse Romande dalla quale è stata invitata a dirigere i mottetti di Rameau al Festival Agapé, ha diretto Jean-Fery Rebel, Haendel e Bach, ma anche Mozart (Requiem) o Heinrich Biber. Come specialista europea del violino antico, Malgoire ha insegnato da Sablé à Tokyo, passando per la Fondation Royaumont, la Juilliard School di New York, o ancora a Rio de Janeiro. Dal 2000 insegna violino e musica da camera al Conservatorio di Ginevra e alla Schola Cantorum di Parigi.

PAOLO ZANZU - Paolo Zanzu è clavicembalista, fortepianista e direttore d’orchestra. Ha studiato al Conservatorio G.B. Martini di Bologna, al Conservatoire National Supérieur di Parigi e alla Royal Academy of Music di Londra. Oltre alla carriera di solista che lo porta a esibirsi in Asia e in Europa registra per la Radio e la Televisione francese. Paolo parallelamente svolge una brillante carriera in seno a Les Arts Florissants (William Christie) in qualità di assistente, maestro di canto e continuista. Collabora anche con le Cercle de l’Harmonie (Jérémie Rhorer) e con direttori quali Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm e Jonathan Cohen con cui ha suonato nelle più prestigiose sale del mondo e festival (Philarmonie, Berlino; Théâtre des Champs Elysées, Salle Pleyel, Opéra Garnier, Opéra Comique, Cité de la Musique, Parigi; Barbican Center, Londra; Teatro Real, Madrid; Théâtre Royal de la Monnaie, Bruxelles; De Nederlandse Opera, Amsterdam; Opernhaus, Zurigo; Brooklyn Academy of Music, New York; Opera nazionale, Pechino). Ha inoltre diretto l’Orchestre de Chambre du Luxembourg e, più recentemente, una rappresentazione dell’incoronazione di Poppea di Monteverdi al Festival de Glyndebourne.

Prezzi Intero €13, Ridotti €10, €5.

Biglietteria sul luogo un’ora prima dell’inizio del concerto

Informazioni e prenotazioni info@grandezzemeraviglie.it

Tel. 059 214333 – 345 8450413