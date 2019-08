“Note e Arte nel Romanico”, Antonio Malinconico a San Michele di Fiumalbo

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il suo prossimo appuntamento che avrà luogo Domenica 11 agosto 2019, alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo, a San Michele di Fiumalbo.

Protagonista della serata sarà il chitarrista Antonio Malinconico con “Corde sognanti”, un ricco e coinvolgente programma che metterà in luce l’estro chitarristico spagnolo del XX secolo.

Antonio Malinconico - La chitarra o il calcio? Non è stata una decisione difficile per l'undicenne Antonio Malinconico. Nato nel 1979 a San Gallo, dove sarebbe cresciuto, il ragazzo con radici italiane fu coinvolto in diversi progetti musicali fin dalla più tenera età. Qui egli sperimentò, acquisì esperienza e scoprì il suo amore per la chitarra classica.

Nel 2005, egli completò i suoi studi quinquennali di chitarra presso l'Università delle Arti di Zurigo con il massimo dei voti. Mentre tali studi gli diedero una base fondamentale di conoscenza, i suoi viaggi attraverso il Centro e il Sud America, così come attraverso il Medio Oriente, gli aprirono una finestra su una vasta gamma di stili di suonare la chitarra. Il tango e il folklore sudamericano contribuirono ad ampliare i suoi orizzonti musicali.

La musica di Antonio Malinconico riflette le emozioni del Sud, ed è caratterizzata da passione e da una malinconia insondabile - come professato nel suo nome.

Queste emozioni contrastanti si fondono per formare la miscela amara e dolce che definisce l’arte e la cultura del sud e penetra il folklore argentino, il tango e la musica popolare napoletana in egual misura.

La musica per chitarra argentina, ed in particolare le composizioni dei maestri Astor Piazzolla e Jorge Cardoso, incarna il lavoro di Antonio Malinconico.

Il "St. Galler Kampanier" (in Italiano: il Campano di San Gallo), un nome che enfatizza il retaggio italiano e la residenza svizzera di Malinconico, interpreta questi autori con la sua personale miscela di temperamento meridionale e equilibrio nordico.