Concerto di Mandolini all'alba a Montecorone di Zocca

Domenica 25 agosto 2019 alle ore 6,15 del mattino nella piazzetta antistante la Chiesa Santa Giustina di Montecorone, accesso libero, sarà di scena l'Ensemble Mandolinistico Estense diretto dal M°Roberto Palumbo a presentare il concerto Mandolini all'alba. L'evento, organizzato dall'Associazione RisorgiMonte, fa parte della XXVIII ed della Rassegna Musica per un restauro che si svolge nel Comune di Zocca e le sue frazioni.

Il programma del Concerto dell'Ensemble Mandolinistico Estense è articolato sull’alternanza di pregevoli esecuzioni di celebri brani classici trascritti per i “plettri” – secondo una consuetudine che, durante la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha contraddistinto le Orchestre a Plettro come l’importante cerniera di divulgazione della musica colta verso un pubblico che non aveva facile accesso ai grandi teatri – e quelle di brani originali composti per questo tipo di strumenti. In un epoca in cui la funzione divulgativa ha perso la sua preminenza, il particolare timbro dei plettri, dovuto all’uso delle corde doppie e alla tecnica esecutiva del tremolo, consente di intraprendere un percorso di ricerca espressiva offrendo originali e stupefacenti interpretazioni.

Al termine del concerto l'Associazione RisorgiMonte offrirà la colazione presso la propria sede.