Duo Mandolino & Chitarra, musiche del '700 con Volta e Palumbo

Nuovo appuntamento di Protagonista il Mandolino, rassegna di eventi dedicati al mandolino quali concerti, masterclass, proiezioni di film, conferenze, esposizioni di quadri e di strumenti musicali, concorso internazionale, organizzata dall'Associazione "Ensemble Mandolinistico Estense" in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "O.Vecchi - A.Tonelli" di Modena e con il contributo della Galleria Estense e il Patrocinio del Comune di Modena. Il concerto del Duo Mandolino & Chitarra di Roberto Palumbo e Sandro Volta, si terrà s abato 15 dicembre 2018 alle ore 18,00 presso l' Auditorium Roberto Verti dell' Istituto Superiore di Studi Musicali O. Vecchi - A. Tonelli, in via Carlo Goldoni 10 Modena.

La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell'Ensemble Mandolinistico Estense.

Il concerto, ad ingresso libero, sarà presentato dalla pianista Valeria Zuccotti, ed è idealmente dedicato al caro amico Ing. Mirco Caffagni, modenese, musicista e musicologo, riferimento di livello internazionale per gli studi di musica antica, a due anni dalla sua scomparsa. Le elaborazioni del Basso Continuo che verranno utilizzate sono quelle realizzate da Mirco Caffagni così come pure le diminuzioni eseguite al mandolino.

Il programma è incentrato sulla letteratura del mandolino del XVIII sec., saranno eseguite musiche originali per mandolino e basso continuo di Scarlatti, Barbella, Di Majo e Gervasio.

Gli strumenti utilizzati per il concerto sono un mandolino costruito da Giovanni Vinaccia – Napoli nel 1797 (collezione Roberto Palumbo) e una chitarra costruita da Pasquale Vinaccia – Napoli nel 1834 (collezione Lorenzo Frignani).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: cell. 3357651056.