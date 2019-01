Assolo Mandolin Concert, alla San Carlo il recital di Tiziano Palladino

Nuovo appuntamento di "Protagonista il Mandolino". Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18,00 (ingresso libero) presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo, Via San Carlo 5 Modena, il cartellone di questa nona edizione della rassegna Protagonista il Mandolino propone il recital del talentuoso mandolinista Tiziano Palladino che si esibirà in un concerto solistico su un repertorio di altissimo livello.

Il concerto sarà presentato dalla pianista Valeria Zuccotti.

Grazie alle sue straordinarie capacità virtuosistiche Tiziano Palladino sarà capace di cimentarsi con la musica del periodo barocco, in particolare vedasi l'interpretazione al mandolino del Preludio dalla suite n°1 in Sol di Bach a seguito di un brano originale di Gervasio, uno dei compositori settecenteschi più importanti per la storia di questo strumento, ma anche e soprattutto con le pagine più belle ed impervie dei virtuosi del periodo romantico, vale a dire Raffaele Calace ed il molisano Giuseppe Pettine, che all'inizio del secolo scorso raccolse enorme successo negli Stati Uniti. Probabilmente la comune appartenenza alla stessa terra d'origine ha indotto Palladino, nativo di Campobasso, a compiere una ricerca sulle musiche di quest'autore dando vita ad un CD monografico.

Assolutamente padrone della tecnica del DUO STYLE – vale a dire l'esecuzione simultanea del canto al tremolo sostenuto dagli arpeggi in pizzicato – la utilizza per accattivanti arrangiamenti di brani celebri, come l'Intermezzo della Cavalleria Rusticana o per I brani dedicati alla chitarra da Tarrega ed Albeniz. Il concerto si concluderà con la Fantasia n°1 di Takashi Ochi, importante compositore giapponese contemporaneo.

Nato a Campobasso nel 1987, Tiziano Palladino inizia a studiare mandolino all'età di 12 anni e si diploma nel 2006 in mandolino presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni" di Bari sotto la guida del M° Mauro Squillante e nel 2008 in Contrabbasso presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi" di Campobasso sotto la guida del M° Fabio Zeppetella.

Nel 2012 ottiene, con il massimo dei voti, la laurea di 2° livello in musica da camera.

Vince numerosi Concorsi Internazionali tra cui il 1° premio al Concorso Raffaele Calace del 2006 ed il Premio Nazionale delle Arti promosso dal Afam-Miur nel 2011.

Incide numerosi cd:“Volo Pindarico” e “Tiziano Palladino plays Giuseppe Pettine” interamente eseguiti per mandolino solo, “Together”, “Mandolini all’Opera” e “I Plettri” in altre formazioni cameristiche.

Ha all'attivo oltre 600 concerti in Italia ed all'estero, in formazione cameristica e come solista, facendosi costantemente apprezzare per la versatilità, il virtuosismo e la particolare sensibilità che contraddistinguono ogni sua esibizione.

Ha compiuto varie tournée. Memorabili quelle in Canada nel 2013 e 2016 e negli U.S.A. dove si è esibito anche al New York International Mandolin Festival.

Dal 2015, per il progetto Suono Italiano organizzato dal CIDIM, ha tenuto concerti per Mandolino Solo presso il Conservatorio di Musica “Chopin” di Varsavia e gli Istituti Italiani di Cultura di Madrid, Istanbul, Stoccolma, Dublino, Athene, Salonicco,

Attualmente collabora con il chitarrista Davide di Ienno con cui nel 2018 ha suonato in occasione del “Bir Miftuh International Music Festival” a Malta e per “Ravello Concert Society”.

È docente di mandolino e contrabbasso presso il Liceo Musicale “Galanti" di Campobasso.