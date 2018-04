Al Teatro Pavarotti l'attesissimo concerto di Martha Argerich

Si terrà giovedì 26 aprile alle 21 uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Protagonista, la pianista Martha Argerich, nome fra i più noti della storia del pianoforte di oltre mezzo secolo, che si esibirà insieme alla Franz Liszt Chamber Orchestra diretta da Gábor Takács-Nagy. La Argerich eseguirà il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Beethoven, brano con cui debuttò a soli 8 anni al teatro Astral di Buenos Aires, sua città natale, e che ha interpretato nel corso di una lunga carriera, con i più grandi direttori, da Claudio Abbado a Daniel Barenboim. In programma si ascolteranno anche il terzo degli Années de pèlérinage di Franz Liszt nella versione per orchestra d’archi, il Divertimento K.136 di Mozart e il Divertimento per archi SZ 113 di Béla Bartók.