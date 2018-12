I Mash Machine venerdì sera la Caffè Concerto di Piazza Grande

Dopo il successo degli appuntamenti musicali a cura della nuova gestione del Caffè Concerto il calendario di concerti del 2018 si chiude con una serata ad alto voltaggio con i Mash Machine venerdì 28 dicembre. Appuntamento, a ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 22.00, con la band capitanata da Danny Losito, mitico cantante e produttore, Disco di Platino con il brano "Found Love" a nome Double Dee nel 1990 e qualche anno fa a Sanremo con il brano "Single" (presentato con Las Ketchup). I Mash Machine si muovono attraverso vari generi, creando continui mash-up fra pezzi presi dal grande repertorio black dei '70 e '80, dalla musica italiana e dalla dance. Al basso Cico Cicognani, uno dei più grandi bassisti attualmente in circolazione in Italia, che si muove con disinvoltura dal jazz al funk più spinto. Ha contribuito a creare il gruppo dei Justofunk, ha suonato con tutte le più grandi pop-star italiane e ha accompagnato in tour la divina Whitney Houston. Alla batteria, in sostituzione di Pier Foschi, la drum machine Matteo Monti, puntuale come un orologio. Agli effetti Mattia Dallara che lavora stabilmente con Mario Biondi.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Bravo Caffè, storico punto di riferimento bolognese per la ristorazione con musica dal vivo, con cui la nuova gestione del Caffè Concerto, a cura della RREM di Firenze, collabora per il calendario delle iniziative musicali.