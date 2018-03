CONCERTO “Mass of the children” di John Rutter

DOMENICA 22 aprile 2018 - ORE 17.00

Chiesa Gesu’ Redentore di Modena – V.le Leonardo da Vinci 270



per coro di voci bianche, coro polifonico e ensemble strumentale.

Parteciperanno:

- Ensemble strumentale

- il Coro del Liceo Musicale "Sigonio" di Modena, diretto dal maestro Marco Bernabei,

- la Corale "Beata Vergine Assunta" di Casinalbo- Formigine (MO)

per un totale di circa 85 coristi e 10 strumentisti.



Il concerto sarà diretto da Mario Tardini



con la partecipazione dei solisti:

Emma De Poli – soprano

Francesco De Poli - baritono



INGRESSO LIBERO