Nel Ridotto del Teatro Comunale la masterclass di Raina Kabaivanska

Mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18,30 presso il Ridotto del Teatro Pavarotti si terrà "Voci dal mondo". Masterclass di Canto Lirico della Signora Raina Kabaivanska; Paolo Andreoli al pianoforte

Opera

Sunggyeul Kim G. Rossini “Largo al factotum” da Il Barbiere di Siviglia

Eva Jeong G. Donizetti “Quel guardo il cavaliere” da Don Pasquale

Aleksandrina Mihaylova G. Verdi “Bolero” da I vespri siciliani

Jeonghyeok Seo G. Verdi “è sogno o realtà?” Da Falstaff

Anna Victoria Pitts G. Verdi “Stride la vampa” da Il trovatore

Reinaldo Droz G. Verdi “La donna è mobile” da Rigoletto

Bumjoo Lee G. Verdi “Celeste Aida” da Aida

Marily Santoro G. Puccini “Un bel di vedremo” da Madama Butterfly

Canzoni dal mondo

Maria Nikolova P. I. Tchaikovsky Aria di Lisa da ”La dama di Picche”(Russia)

Anna Victoria Pitts Waldemar Henrique Sem-Seu (Brasile)

Aleksandrina Mihaylova D. Hristov Devoiche (Bulgaria)

Marily Santoro G. E. Calì E vui durmiti ancora (Italia)

Yue Wu Li Ying Hai “Feng Qiao Ye Bo” (Cina)

Alexis Marsepoil J. Brel Ne me quitte pas (Francia)

Reinaldo Droz S. Díaz Tonada de luna llena (Venezuela)

Eva Jeong Sunggyeul Kim Bumjoo Lee Jeonghyeok Seo

Melodia popolare Canzone di Kyongbokgung (Corea)

Paolo Andreoli - Dopo gli studi in pianoforte e composizione frequenta il Corso biennale di specializzazione per Pianisti e Maestri Collaboratori per l’Opera Lirica presso il Teatro alla Scala di Milano. Da più di un ventennio collabora coi principali enti e fondazioni liriche italiane, frequentando i più importanti direttori e registi del panorama internazionale. Dal 2004 inizia la collaborazione col M° Luciano Pavarotti, accompagnando al pianoforte le lezioni del Maestro impartite agli amati allievi fino a qualche giorno prima della sua scomparsa.

Ha al suo attivo numerosi concerti in svariate formazioni cameristiche, come accompagnatore di cantanti lirici, direttore di coro, direttore di ensemble strumentali e d’orchestra (tra cui la direzione de “La bella e la bestia” di Marco Tutino presso il Teatro Comunale di Modena, il Memorial Pavarotti in Piazza Grande a Modena con Vittorio Grigolo, Massimo Ranieri e l’Orchestra dell’Opera Italiana, il Premio Pavarotti d’oro con Andrea Griminelli, Marcello Giordani e l’orchestra G. Verdi di Parma). Accompagna al pianoforte recital di lirica in prestigiose sedi internazionali a New York, Lucerna, Zurigo, Pechino, Istanbul, Rabat, Monaco, Bucarest, Muscat, Giacarta. Partecipa come pianista ad eventi avvalendosi della collaborazione di artisti quali Giuseppe Battiston, Michele Placido, Massimo Ranieri, Jeff Beck, Andrea Griminelli.

E' docente di pianoforte nei corsi preaccademici presso Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli“ di Modena. Da quindici anni è collaboratore al pianoforte di Raina Kabaivanska.