Guercino ritrovato, un concerto per il ritorno dell'opera in San Vincenzo

In occasione del rientro "a casa" della tela del Guercino "Madonna in trono con i santi Giovanni evangelista e Gregorio taumaturgo", l'associazione Mo-Mus (Modena Musica) ha organizzato un grande concerto presso la chiesa di San Vincenzo, sede originaria del quadro trafugato 5 anni fa. Appuntamento il 16 novembre alle ore 18.30.

Per l'occasione verrà eseguita la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, per coro, pianoforte, Harmonium e 4 solisti. Gli artisti coinvolti, di fama internazionale (tre dei quali lavorano assiduamente con il Teatro alla Scala) , saranno per l'occasione a Modena in questo evento unico per la nostra città: i cantanti Riccardo Della Sciucca, Sara Rossini, Lorenzo Barbieri e Cristina Melis accompagnati da Federica Cipolli al pianoforte e Davide Zanasi all'Harmonium. A questi si aggiungerà il coro Mo-Mus diretto dalla bacchetta di Stefano Seghedoni.

Il concerto apre il weekend dedicato al Guercino, che culminerà la mattina seguente, 17 novembre, con la scopertura ufficiale del quadro ricollocato nella Chiesa di San Vincenzo.