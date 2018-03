New wave, Miro Sassolini presenta il nuovo album al circolo Ribalta

Domenica 11 Marzo, dalle ore 18:30 Miro Sassolini, voce storica della new-wave italiana (Diaframma), melodista e sperimentatore vocale ripercorre, insieme a Monica Matticoli, autrice, performer e poeta, otto anni di ricerca ai confini fra musica, canto e poesia in un’emozionante versione elettronica per far emergere la voce e la parola. Interviene il musicista e v.j. Daniele Vergni, Premio Pagliarani 2017.

Sarà possibile ascoltare alcune canzoni dal concept “Da qui a domani”, primo album solista di Miro Sassolini realizzato con il Progetto S.M.S. (Sassolini-Matticoli-Santini), Black Fading Records 2012, e dall’album “Del mare la distanza”, uscito nel 2017 con l’etichetta Contempo Records, concept e testi di Monica Matticoli e produzione artistica di Cristiano Santini e Gianni Maroccolo.

Nel live non mancherà un accenno alla dimensione più sperimentale di Miro: sempre del 2017 è il disco di canto di poesia “L’essenza dell’io”, realizzato insieme al musicista Marco Olivotto e uscito in allegato al libro di Monica Matticoli “L’irripetibile cercare” (Oédipus Edizioni).

“La forza della differenza” è un live minimale, elegante, lisergico: per chi ama perdersi, o trovarsi, nelle immagini della poesia e nella potenza espressiva di una delle voci più caleidoscopiche della musica italiana.

BIOGRAFIA - Artista poliedrico, eclettico e fuori dagli schemi e dai sistemi, sperimentatore vocale e melodista, è fra le voci storiche della new wave italiana. Cantante dei Diaframma fra il 1983 e il 1989, ha pubblicato gli album Siberia, Tre volte lacrime e Boxe. Dopo le sperimentazioni del progetto multimediale Van der Bosch e anni di ricerca vocale e nelle arti figurative, nel 2012 è tornato sulle scene musicali con il Progetto S.M.S. e un album di frontiera, Da qui a domani, con testi della poetessa Monica Matticoli e prodotto dall’etichetta Black Fading Records di Cristiano Santini. Ha realizzato diverse sperimentazioni fra cui Rumore bianco e L’attesa del canto; ha contribuito con un brano al disco vdb23/nulla è andato perso di Gianni Maroccolo e Claudio Rocchi; ha festeggiato i cinquant’anni e i trenta di carriera con il concerto Miro Sassolini 50/30: dalla new wave a domani, con la partecipazione straordinaria di Mauro Sabbione. Nel 2017 escono: il disco Del mare la distanza, musiche di Cristiano Santini, Gianni Maroccolo e Federico Bologna, testi di Monica Matticoli (Contempo Records, Edizioni Materiali Musicali) e il concept sperimentale di canto di poesia L’essenza dell’io, allegato al libro “L’irripetibile cercare” di Monica Matticoli e realizzato insieme al musicista Marco Olivotto (Oèdipus Edizioni).