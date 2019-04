Concerto del Primo Maggio, Modena City Ramblers in piazza a Castelfranco

Musica protagonista a Castelfranco Emilia nella giornata dedicata alla Festa dei lavoratori. Mercoledì prossimo 1 maggio alle 16 in piazza Garibaldi grande concoerto dei Modena City Ramblers nell’ambito del loro tour “Riaccolti” (ingresso libero).

Per l’occasione i MCR lasciano a casa le chitarre elettriche e gli amplificatori e si affidano al sound da cui tutto è partito, quello dei primi dischi, figlio del folk irlandese e della cattiveria punk dei Pogues. I Ramblers porteranno in giro fino a primavera inoltrata un nuovo incendiario live set che pesca tra i tanti cavalli di battaglia di 25 anni di storia, pronti a fare “come in principio e come sempre sarà”, ballare, sudare, commuovere e gioire il loro pubblico.