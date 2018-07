Festival Mundus, Sarah-Jane Morris e Antonio Forcione in "A change in gonna come”

Un duo di artisti davvero d’eccezione per la seconda tappa modenese – questa volta in provincia - del Festival Mundus 2018. Sono la cantante e musicista inglese Sarah-Jane Morris e il chitarrista italiano Antonio Forcione, i protagonisti di “A change in gonna come”, il concerto che avrà luogo sabato prossimo 21 luglio alle ore 21.30 presso il Chiostro di San Rocco a Carpi.

L’evento – a ingresso libero e gratuito – si tiene nell’ambito della 23esima edizione della nota rassegna musicale Mundus organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano.

Sarah-Jane e Antonio di nuovo insieme dopo il “Compared to What Tour” del 2016. Ognuno dei componenti di questo duo è stato paragonato a una notevole serie di geni musicali, tra cui Janis Joplin e Tom Waits (dal punto di vista vocale), ma anche Jimi Hendrix (dal punto di vista musicale) – un paragone di cui Antonio va molto orgoglioso. Viene in mente anche Django Reinhardt. In verità, Sarah-Jane e Antonio sono grandi artisti di per sé. Unendo le loro energie, hanno un pubblico comune in Italia, Gran Bretagna e in tutto il resto del mondo. Insieme, ampliano l’ambito in cui ognuno di loro è apprezzato, dando ai loro fans di lunga data la possibilità di conoscerli in una dimensione nuova e attraendo contemporaneamente nuovo pubblico con l’intensità e il talento artistico della loro particolare unione.