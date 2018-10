“Mozart”, Spira Mirabilis in concerto a Mirandola

Torna Spira mirabilis a Mirandola con “Mozart”, titolo del concerto che si svolgerà lunedì 22 ottobre a Mirandola, presso l’Aula Magna Montalcini, alle 20.30. Eseguiranno le famose sinfonie numero 39, 40 e 41 del celebre compositore austriaco. L'ingresso come sempre è libero con prenotazione consigliata telefonando al numero 0535.21102.

Spira Mirabilis è l’orchestra formata da giovani musicisti professionisti provenenti da tutta Europa che ha la sua residenza artistica a Formigine, suona senza direttore, ha già raggiunto una notorietà internazionale (l’anno scorso ha chiuso la stazione della Scala) e ha “adottato" l’area nord della provincia privata dei suoi teatri portando ormai decine di concerti sinfonici dall’indomani del terremoto.

Come sempre scrivono un’invito introduttivo al concerto e cosi introducono il concerto di Mirandola:

“Una parte importante del lavoro di Spira mirabilis è dedicata allo studio del repertorio classico su strumenti originali; corde di budello, timpani antichi, corni e trombe naturali diventano un ulteriore mezzo per approfondire il modo di eseguire oggi partiture pensate più di due secoli fa. Il progetto che avrà luogo ad ottobre sarà particolarmente ambizioso perché verranno studiate le ultime tre sinfonie di Mozart, tre capolavori assoluti del repertorio classico, che di frequente si ascoltano in concerto ma raramente tutte insieme, nella stessa serata. Un programma di questo genere sembrerebbe derogare alla scelta di Spira mirabilis di eseguire una sola partitura per concerto ma l'idea all'origine di questo progetto, ispirata ad un esperimento del grande direttore d'orchestra austriaco Nikolaus Harnoncourt, è quella di considerare questi tre lavori come tre atti della stessa opera, da ascoltare uno accanto all'altro, magari senza applausi tra una sinfonia e l'altra, quasi come se tra la fine di una e l'inizio dell'altra ci fosse solo un veloce cambio di scena"