Murubutu, il professore dell'hip hop chiude la programmazione estiva dei Cortili di di AGO

Il professore dell'hip hop: così viene chiamato Murubutu, al secolo Alessio Mariani. Attivo dagli anni '90 e fondatore del collettivo La Kattiveria, nel 2009 ha esordito con il suo progetto solista, un "rap didattico" che vuole trasmettere cultura. Il suo concerto è in programma sabato sera, 14 settembre, ai Cortili di AGO, nell'ambito del festivalfilosofia, a cura dell’Associazione Laika MVMNT. Ingresso gratuito, inizio ore 21.30.

Il rapper, che insegna storia e filosofia in un liceo a Reggio Emilia, contamina il rap con la narrativa; nei suoi cinque album solisti sonorità hip hop classiche fanno da sfondo a testi cantautorali e accenti poetici. La musica di Murubutu, definita ‘rap di ispirazione letteraria’ o ‘letteraturap’, lo rende unico nel panorama dei rapper italiani poiché particolarmente abile nel miscelare il rap, la letturatura, la storia e la saggistica. Nel 2011 il rapper ha vinto il secondo premio al Concorso Nazionale per cantastorie “G. Daffini” con il brano “Anna e Marzio”. A partire dal 2016 viene invitato a numerosi festival culturali (Festival delle letteratura di Mantova, Festival della narrazione di Arzo, Cantiere poetico di Sant’Arcangelo, Festival della filosofia di San Fermo…) tra i quali anche Festivalpoesia di Modena, in cui ha dialogato con Francesco Guccini sul rapporto fra rap e cantautorato.

Il concerto conclude la programmazione estiva dei Cortili di AGO, che ha portato in città oltre 50 eventi, tra concerti, spettacoli e performance, a partire dal mese di giugno, tutti ad ingresso gratuito.

La rassegna è stata resa possibile grazie alla collaborazione con numerose realtà del nostro territorio attive in ambito culturale: Arci Modena, Istituto Musicale Vecchi-Tonelli, Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Bologna, Associazione Corale Gazzotti, Associazione Culturale Il Posto, Teatro dei Venti, Drama Teatri, Caika Teatro, La Barberia Records, Laika MVMNT, Beepsound, Modena Indie Festival.

Per maggiori informazioni consultare il sito web.