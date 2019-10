"Napoli...nel cuore e nella mente", concerto al Salotto Agazzotti

Domenica 27 ottobre alle ore 18.00, nell’elegante location del salotto Aggazzotti di Modena, in Viale Martiri della Libertà 38, si svolgerà un affascinante concerto lirico organizzato dall’ Associazione Artistico Culturale Actea, con il patrocinio del Comune di Modena. Si tratta di un evento poliedrico dedicato alla canzone napoletana dal titolo Napoli…nel cuore e nella mente in cui il canto, il suono del pianoforte e i versi poetici si fondono in una originale sinfonia delle arti. Il concerto è a ingresso libero.

La voce è quella del tenore Gianni Coletta, insegnante e Direttore artistico di Actea, reduce dal recente successo negli Stati Uniti; il tocco sulla tastiera appartiene a Lucio Diegoli, insegnante e Presidente di Actea; la recitazione è affidata a un vero cultore della “napoletanità”, Gennaro Giordano. La conduzione della serata rappresenta la vera novità: al suo debutto in Actea Fabio Vetro, modenese dell’anno 2018 secondo i concittadini, insegnante e youtuber, ci condurrà tra le note e le parole maliarde di brani immortali come Era di maggio, Reginella, Core ingrato, Torna a Surriento.

"Napoli, come direbbe lo scrittore Maurizio De Giovanni, una città con il cuore che pulsa costantemente, la sofferenza condivisa, la passione che mette nel bene e nel male nelle sue cose lascia sulla pelle di chi ci ha vissuto un marchio indelebile. E anche noi modenesi, che di forti passioni ne sappiamo qualcosa, lasciamoci trascinare dalla corrente della musica e della poesia insieme ad Actea, mitica ninfa greca delle coste marine".