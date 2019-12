Corale Puccini, bis del tradizionale Concerto di Natale a Modena e Sassuolo

La Corale “Giacomo Puccini” di Sassuolo offre a tutti gli appassionati il tradizionale Concerto di Natale che si terrà sabato 21 dicembre nel Duomo di Sassuolo alle ore 21 e il giorno seguente, alle ore 16, nella Chiesa di San Francesco a Modena.Verrà presentato l’evento musicale dedicato ad Antonio Vivaldi dal titolo “Estro, Stravaganza, Spiritualità: i colori della musica del “Prete Rosso”. Si tratta di una selezione di brani del compositore veneziano che comprende il Magnificat RV 610, il Lauda Jerusalem per doppio coro RV 609, il Concerto per 2 Trombe RV 537 e il Concerto in La minore per violino Op. 3 n° 6.

Accompagnati dall’orchestra Filarmonica Emiliana, sotto la direzione di Francesco Saguatti, si esibiranno i solisti Annalisa Curedda e Yoriko Okai soprani, Irene Monari e Samuele del Monte alle trombe, Marco Pedrona al violino, Simone Guaitoli e Maria Ada Casali all’organo. Nella seconda parte del programma ci sarà spazio per i tradizionali brani natalizi.

L'ingresso alle esibizioni è libero e gratuito.