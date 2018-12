Concerto di Natale 2018 alla Chiesa Cristiana Gesù Fonte d'Acqua Viva

Torna l'annuale concerto di Natale della Chiesa Cristiana Gesù Fonte d'Acqua Viva che quest'anno porta il nome "Vedo il Signore, vieni a vedere, vieni ad ascoltare." L'appuntamento è per Domenica 16 Dicembre alle ore 16.30 presso la Chiesa in via Gaeatano Salvemini, 21, nell'area dietro la Tetra Pak.

Un occasione per parlare di che cosa sia davvero il Natale, ovvero il giorno tanto atteso in cui si è avverata la promessa di Dio fatta a tutti gli uomini con la nascita sulla terra del Suo figlio Gesù. Un modo per contrastare il dilagante uso consumistico di questa festa, in cui spesso l'apprensione per i regali toglie tempo e pensiero al vero significato di questa festa.

Ingresso Gratuito.