"Cuore e passione" per il concertone di Natale a Mirandola

Domenica 23 dicembre si svolgerà a Mirandola, all’aula magna Montalcini, alle ore 21, il Concerto di Natale, tradizionale occasione per ascoltare buona musica e per scambiarsi gli auguri. Anche quest’anno la proposta musicale sarà molto ricca e diversificata. Durante la serata la Filarmonica proporrà brani tratti dal repertorio di musica classica, originale per banda e jazz.

Lo spettacolo vedrà la Filarmonica diretta non solo dal maestro Gianni Malavasi ma anche dal maestro Stefano Gatta, direttore della banda militare della Repubblica di San Marino e maestro ospite della serata. Nella seconda parte il concerto proseguirà con la presentazione di “Cuore e Passione”, un progetto entusiasmante che ha visto la Filarmonica coinvolta nella realizzazione di un cd assieme ad Andrea Giuffredi, trombettista di fama internazionale. Giuffredi eseguirà insieme alla Filarmonica alcuni brani estratti da “Cuore e passione”, trascinando il pubblico con l’estro e la maestria che lo contraddistinguono.

Non mancherà la musica dei Whole Tone Trio, affermato gruppo jazz-fusion composto da Elia Garutti alla chitarra elettrica, Francesco Zucchi al basso elettrico e Federico Bocchi alla batteria. I componenti dei Whole Tone Trio sono anche insegnanti della Fondazione scuola di musica Andreoli. Il concerto è reso possibile dalla collaborazione con il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria dell’aula magna sabato 22 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; domenica dalle 19.30 alle 21. Intero 12 euro, ridotto (fino a 14 anni) 8 euro. Per informazioni: telefono 0535/21102.