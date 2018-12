A San Cesario Torna il tradizionale Concerto di Natale in Basilica

Anche quest’anno non mancherà il consueto appuntamento natalizio con il Grande Concerto degli auguri nella Basilica di San Cesario. Venerdì 21 dicembre, alle ore 21, nella suggestiva atmosfera della Basilica di San Cesario, il quartetto di musicisti Grooving Birds si avventurerà nella rivisitazione di alcuni grandi classici del repertorio italiano rielaborati in chiave jazz, inedita e personale. Dal Trio Lescano al Quartetto Cetra, da Mina a Fred Buscaglione, da Luttazzi a Tenco, il sincero e divertito omaggio alla grande musica italiana del secolo scorso si muove tra swing scatenato e intense ballate, negli arrangiamenti, al contempo complessi ed ironici. Concerto ad ingresso libero e gratuito. Un ricco buffet seguirà la serata, come sempre offerto dalla splendida ospitalità dell'associazione "Le Contrade di San Cesario".

L’appuntamento rientra nella rassegna “Note a San Cesario” in collaborazione con la Scuola di Musica Accademia di Pan, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario di attività, il comune di San Cesario e Arci di Modena e San Cesario. La rassegna si propone di soddisfare qualsiasi gusto musicale, ed invitare tutti a condividere lo spirito del Natale attraverso la più fruibile delle Arti.

La rassegna “Note a San Cesario” continua sabato 22 dicembre con l’appuntamento con la musica rock all’Arci di San Cesario. Tutte le info sul sito del Comune e sul Facebook ufficiale.