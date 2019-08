Ai Cortili di Ago un omaggio alla carriera di Prince

Venerdì 9 agosto, ai Cortili di AGO, omaggio a Prince: a partire dalle 22 è in programma un evento dedicato al genio di Minneapolis, in cui riascoltare le canzoni e rivedere i video che hanno scandito la sua carriera. Una sorta di ‘greatest hits’ della vita di Prince, tra immagini, parole e musica. L’evento è a cura dell’Associazione Laika Mvmnt ed è nell’ambito della rassegna ‘Friday on my mind’.

Prince è stato uno dei maggiori innovatori della musica black e uno dei migliori performer nella storia del rock. L’incontro tra la sensualità del funky, il calore del soul e l’irruenza del rock, oltre alla genialità compositiva e la straordinaria tecnica di polistrumentista, sono alcuni degli ingredienti del suo inconfondibile sound. La musica di Prince è stata una sintesi sorprendente, in continua evoluzione e sempre aperta a nuove influenze, che gli ha permesso di rinnovarsi costantemente nel tempo, senza mai snaturare il suo inconfondibile stile.

Prima e dopo l’evento si terrà un dj set a cura di Laika Mvmnt.