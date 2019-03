Musica lirica, a Mirandola un omaggio a Raina Kabaivanska

Domenica 17 marzo, presso l’aula magna “Rita Levi Montalcini” di Mirandola, alle 16.30, gli Amici della Musica (con la collaborazione del Comune e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola) renderanno omaggio alla figura di Raina Kabaivanska, una delle più grandi interpreti liriche del Novecento.

Sul palco saliranno i suoi allievi Alexandrina Mihailova (soprano), Arianna Manganello (mezzosoprano), Reinaldo Droz (tenore) e Cesare Kwon (baritono) accompagnati al pianoforte dal maestro Paolo Andreoli. Condurrà l’evento Daniele Rubboli.

Le prevendite, con posti numerati, sono disponibili presso l'ex biglietteria del Teatro Nuovo, in piazza Costituente a Mirandola, tutti i venerdì e sabato dalle 10 alle 12. I biglietti sono acquistabili anche il giorno del concerto presso l’aula magna Montalcini, a partire dalle ore 15.30. È aperta l’iscrizione all’associazione e il rinnovo della tessera per l’anno 2019. Per ulteriori informazioni: 327/8109081 (recapito sede, disponibile in orari d’ufficio), info@amicidellamusicamirandola.it.