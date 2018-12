Al Teatro Fabbri di Vignola il concerto dell'Orchestra dei Castelli

L’Orchestra dei Castelli è una giovane orchestra in stile moderno (con fiati, archi, pianoforte, chitarra, basso e batteria) che riunisce i maggiori esponenti del mondo musicale delle province di Modena e Bologna. Venerdì 21 dicembre presso il Teatro Fabbri di Vignola, presenta la nuova produzione con un concerto del tutto innovativo che vede l’alternanza fra musica e recitazione grazie alla collaborazione con il PoesiaFestival. Le esecuzioni musicali si alterneranno alla lettura di poesie in affinità tematica e temporale, per un concerto che vedrà in scena, attori, cantanti, direttori d’orchestra, musicisti con un gran finale natalizio a sorpresa.

L’ingresso è gratuito. La serata è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e gode dell’appoggio dell’Unione Terre di Castelli, della Città di Vignola, di Bper Banca in collaborazione con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Valsamoggia e con il patrocinio della Fondazione di Vignola. Coordinamento e organizzazione sono a cura del Circolo Musicale G. Bononcini, affidate a Giovanna Galli e Alice Caradente.

Il titolo del concerto Morceaux poetiques Musica e parole d’autore è emblematico di un programma che presenta tre “quadri musicali” diversi fra loro, ognuno dei quali connotato con uno stile e un riferimento temporali preciso, in un viaggio che scorre nel ‘900 tra atmosfere musicali che si intrecciano alla parola poetica.

I Tre direttori che guideranno l’orchestra sono rispettivamente Alicia Galli, Tiziano Popoli e Stefano Seghedoni, e daranno ai diversi quadri un imprinting personale con l’elaborazione e l’arrangiamento di grandi brani della musica classica, pop e rock ed una proposta di brani originali composti dei direttori stessi.

Alla musica si avvicenderanno i testi recitati a cura degli attori Andrea Santanastaso e Claudio Calafiore creando un gioco di intrecci e sovrapposizioni, specchio di una sensibilità artistica comune e manifesta che scorre fra le due arti nel medesimo periodo temporale.

Voci soliste della serata saranno: Caterina Manicardi, soprano; Valentina Vanini, mezzosoprano; Domenico Menini, tenore.

Al termine del concerto il gran finale a sorpresa che vede la partecipazione straordinaria del coro ragazzini allievi della scuola di musica di Vignola per una conclusione che non mancherà di suscitare tenere emozioni.

