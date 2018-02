L'Orchestra dei Fiati all'auditorium San Rocco di Carpi

Sabato 24 febbraio alle ore 21 presso Auditorium San Rocco di Carpi: SOPRATTUTTO ROSSINI. Orchestra di Fiati “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi, insieme a Corrado Giuffredi, clarinetto, e Massimo Bergamini, Direttore. Musiche di Otto M. Schwarz, M. Mangani, G. Rossini, Kees Vlak, G. Gershwin.

Corrado Giuffredi

Diplomato al Conservatorio di Parma con il massimo dei voti e la lode, è primo clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana.

Con l’Orchestra Filarmonica della Scala ha partecipato a numerosi concerti nei festival internazionali più prestigiosi sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Baremboim. Nel 2010 si è esibito per la prima volta in Israele su invito del Maestro Giora Feidman al festival “Klezmer in Galilea”. Ha eseguito in prima esecuzione italiana il concerto per clarinetto e orchestra di Krzistof Penderecki. Nel repertorio cameristico vanta importanti collaborazioni con musicisti quali Martha Argerich, Eddie Daniels,

Alexander Lonquich, Federico Mondelci, Ricardo Morales, Danilo Rossi, Hansjorg Shellenberger, Rino Vernizzi, Silvia Chiesa, Maurizio Baglini, Giampaolo Bandini, Cesare Chiacchiaretta, Enrico Fagone, Quartetto Savinio e l’Ensemble Strumentale Scaligero.

Ivan Villár Sanz

All’età di 8 anni comincia gli studi musicali con il Mº Manuel Mefre presso il Conservatorio Professionale “Andrés Segovia” di Linares, Spagna laureandosi nel 2015 presso il Conservatorio Superiore “Manuel Castillo” di Siviglia, sotto la guida dal Mº Javier Trigos. Attualmente è iscritto al Biennio di II Livello e studia sotto la guida dei Maestri Corrado Giuffredi e Fabrizio Meloni presso l’ISSM “Vecchi – Tonelli” di Modena. Si è esibito in diversi teatri ed auditorium di paesi come Italia, Spagna, Svizzera o Francia e vanta alcune registrazioni televisive. Collabora con l’Orch. della Svizzera Italiana, Opera Italiana (Parma), Cantiere d’Arte e Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane sotto la direzione di grandi direttori come V. Ashkenazy, J. Axelrod, M. Poschner, P. Gonzalez, M. Pagliari, D. Russell Davies, V. Galli, Ángel Luis Pérez Garrido, S. Rolli, J. Mora, V. Chiaravalle e altri. Come insegnante ha tenutoalcuni corsi di perfezionamento e MasterClass come “III Curso Ciudad del agua” di Marmolejo (2013), “Talleres de Clarinete Ciudad de Balién” (2014-2015) o “Encuentros de Interpretación Musical” presso il C.P.M. “Andrés Segovia” di Linares (2017), in Spagna.

Orchestra di fiatidell’Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi - A. Tonelli” di Modena e Carpi

L’ensemble, dal 1997, anno di costituzione, nasce quale sviluppo dell’offerta formativa d’Istituto, da allora vanta numerose esibizioni pubbliche e scambi con omologhi organici di altri Conservatori ed Istituti: Livorno, Aosta, Udine, Parma, Oyonnax (Francia) e Rovigo. Nell’aprile 2014 si classifica al 1° posto assoluto nella in 1^ Cat. al Conc. Internaz. di Riva del Garda e, ancora: nel 2011 il 3° posto in 2^ cat. al Conc. Naz. di Fiuggi e nel 2009 5° posto 3^ categoria Conc. Internaz. di Riva del Garda.Oltre al Direttore M° Massimo Bergamini, che storicamente ha fondato e diretto l’Ensemble, tra gli ospiti di Masterclass di Direzione di Banda e Orchestra di Fiati, si ricorda il M° Jan Van der Roost nel 2013 e il M° Otto Schwarz nel 2017. Negli ultimi anni inoltre l’Orchestra ha accompagnato solisti di fama internazionale quali i trombettisti Rex Richardson, Andrea Tofanelli e Marco Pierobon con il quale, nel 2016, ha registrato il c.d. “The Maestro”. L’Orchestra di fiati, così come altri Ensemble ed attività dell’Istituto “Vecchi – Tonelli”, sono sostenute fattivamente da Ass. Ist.: un’associazione nata al fine di valorizzazione e promuovere la cultura e l’arte in genere.