L'Orchestra a Plettro Mauro e Claudio Terroni alla rassegna "Protagonista il Mandolino"

Sabato 30 novembre 2019 alle ore 18,00 (ingresso libero) presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo, Via San Carlo 5 Modena, il cartellone di questa decima edizione della rassegna Protagonista il Mandolino propone il concerto L'Arte del Plettro dell'Orchestra a Plettro Mauro e Claudio Terroni di Brescia diretta da Dorina Frati. Il concerto sarà presentato da Valeria Zuccotti

Il programma, dedicato principalmente alla musica del periodo barocco, prevede l'esecuzione di opere di Antonio Vivaldi, Giovan Battista Pergolesi e Luigi Boccherini, per poi concludersi con quelle di autori moderni e contemporanei, quali Manuel De Falla ed Ennio Morricone.

L’Orchestra a Plettro del Centro Musicale Mauro e Claudio Terroni nasce a Brescia nel 1981. È una formazione amatoriale nella quale confluiscono anche gli allievi migliori della scuola di musica. Diretta fin dall’inizio dal M° Dorina Frati, l’orchestra diviene ben presto presenza rilevante nel panorama mandolinistico italiano ed europeo. Il repertorio spazia da brani di musica barocca a composizioni contemporanee, dal ragtime alla canzone napoletana, evidenziando gli aspetti caratteristici dell’orchestra stessa che sembra compiere un viaggio temporale nella storia della musica. Le musiche originali e le trascrizioni per orchestra a plettro presentano caratteristiche e peculiarità proprie sia a livello interpretativo che esecutivo e consentono di valorizzare le sonorità e le potenzialità espressive di tali strumenti.

Considerata tra i più grandi virtuosi del panorama mandolinistico internazionale, Dorina Frati è stata la prima diplomata in mandolino dei conservatori italiani, studiando con il M° Giuseppe Anedda. Svolge un’intensa attività concertistica sia in formazioni cameristiche che con le più importanti orchestre, tra cui la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Ha partecipato a numerose tournée e festivals suonando nelle sale più prestigiose del mondo (Salle Pleyel - Parigi, Musikverein - Vienna, Teatro Colon - Buenos Aires, Bunka Kaikan - Tokio, Avery Fisher Hall - New York). Dal M° Riccardo Muti è stata invitata a collaborare con la Bayerischer Rundfunk Simphonieorchester di Monaco e con i Wiener Philarmoniker. Collabora con diversi teatri italiani ed in particolare con il Teatro alla Scala di Milano. Ha inciso per Erato, Dynamic, Tactus ed ha collaborato con Sony, Emi e Decca. All’attività di solista ed insegnante abbina la passione per la direzione d’orchestra. È stata interprete di alcune prime assolute e, attualmente, è docente di mandolino presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.