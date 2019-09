“Armoniosamente”, concerto per organo a Castelfranco

Barocco ma non solo nel concerto che l’organista Alessandro Bianchi terrà lunedì 16 settembre a Castelfranco, nella chiesa di Santa Maria Assunta. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, inizia alle 21 ed è a ingresso libero.

Il programma scelto dall’artista alterna brani di compositori viventi, come il tedesco Andreas Willscher o lo statunitense Carson Cooman, alle opere di musicisti di epoca barocca come Domenico e Alessandro Scarlatti e Giovanni Morandi. In scaletta anche “4 pezzi per trumpet clock”, gioco meccanico di trombe, un omaggio da parte di W.A. “Plagiawski” Mozart al compositore viennese. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Castelfranco e il coro T. L. De Victoria.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.

Con oltre duemila concerti tenuti in cinquanta paesi di tutti i continenti, innumerevoli festival organistici internazionali nelle più grandi e importanti cattedrali e sale da concerto, Alessandro Bianchi è uno dei più affermati concertisti italiani sulla scena internazionale. Ha compiuto gli studi in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Piacenza, frequentando poi masterclass con Arturo Sacchetti e Nicholas Danby. È direttore artistico dell’associazione musicale “Amici dell’organo di Cantù” e organista della chiesa di St. Edward’s the Confessor a Lugano. Ha eseguito in prima assoluta diverse opere per organo a lui dedicate da compositori italiani e stranieri e pubblicato articoli di carattere organologico. Ha tenuto seminari e conferenze sulla musica italiana in Italia, Germania, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Singapore, Usa e Messico ed è stato membro di giuria in concorsi organistici e corali. Ha al suo attivo registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche in Europa, Usa, Brasile.