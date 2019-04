Concerto di Pasqua a Fiumalbo, quest'anno protagonista l'arpa di Davide Burani

Si rinnova la tradizione a Fiumalbo con il tradizionale Concerto di Pasqua, il pomeriggio della Domenica di Pasqua alle ore 16, nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo, a ingresso libero.

Il concerto sarà realizzato dall'arpista Davide Burani che eseguirà composizioni per arpa appartenenti a vari periodi storici, dal Settecento al più vicino Novecento, affrontando autori che hanno dato a questo strumento un grande apporto. Tra questi spicca il belga Alphonse Hasselmans, grande didatta e concertista che tenne la cattedra di Arpa al Conservatorio di Parigi per un lungo periodo dando vita ad una successiva generazioni di arpisti come Marcel Tournier, Henriette Renié e Marcel Grandjany. Ancor prima di Alphonse Hasselmans, il grandissimo Felix Godefroid, anch'egli belga (la sua città era Namur, mentre Hasselmans visse a Liegi), portò l'arpa alla conoscenza del grande pubblico come strumento evocativo, virtuosistico e dotato di grandissime potenzialità, caratteristiche che si possono ascoltare nelle sue composizioni. Non mancherà un tuffo nella musica italiana per arpa, con le composizioni dei grandi maestri Michele Albano, Giovanni Caramiello e Nino Rota.

Il concerto è a ingresso libero e si svolge nella splendida cornice della Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo, il cui soffitto ligneo a cassettoni le attribuisce una speciale acustica per le esecuzioni strumentali e vocali. Il concerto sarà introdotto da una preghiera pasquale offerta dalle corde dell'arpa, con le splendide note della "Prière" del già citato Alphonse Hasselmans. Per informazioni: IAT Fiumalbo tel 0536 73909.