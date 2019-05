Pompieropoli e concerto della Banda Nazionale per celebrare l'80esimo anniversario dei Vigili del Fuoco

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha scelto di celebrare i sui primi 80 anni dall’istituzione (risale infatti al 1939 il Decreto che unificò in un unico corpo dei Vigili del Fuoco i precedenti corpi municipali dei Pompieri) in eventi sul territorio privilegiando quelle aree colpite da calamità o eventi che hanno visto i Vigili del Fuoco protagonisti del soccorso e dell’assistenza alla popolazione. Modena è stata individuata per i tragici eventi legati al terremoto del 2012 e l’alluvione del Secchia del 2014.

Il programma della manifestazione prevede due appuntamenti. Il 29 maggio al Teatro Facchini di Medolla (MO) a partire dalle 9 una mattina dedicata agli alunni delle scuole medie e superiori con un convegno intitolato “Prevenire il possibile, affrontare anche l’impossibile”.

Il 30 maggio, a partire dalle 17 in piazza Roma a Modena vi sarà la “pompieropoli” dedicata ai bambini e una esposizione di mezzi dei Vigili del Fuoco storici e moderni. Concluderà la manifestazione alle ore 20, nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale di Modena sede dell’Accademia Militare, un concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco aperto a tutta la cittadinanza.